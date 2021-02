Von den Dächern droht Lawinengefahr

Das Thermometer hat sich in die Höhe gearbeitet und der Schnee macht sich davon. Nicht immer still und leise, so wie er gefallen ist. Am Dienstag wurde die Polizei etwa 20 Mal zu bisher ungewöhnlichen Einsätzen gerufen. Die Meldungen kamen an vielen Stellen im Stadtgebiet: Weseler Straße, Scharnhorststraße, Marientalstraße und andere. Überall waren teils zu Eis gefrorene, schwere Schneebretter, mitunter aus großer Höhe von den Dächern gerutscht – und hatten geparkte Autos teils schwer beschädigt.

Zerborstene Windschutzscheiben gehörten dazu, manchmal blieb es bei Beulen auf dem Dach. „Zum Glück ist in keinem einzigen Fall jemand verletzt worden“, sagt Andreas Bode , Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Polizisten alarmierten die geschädigten Autobesitzer, um feststellen zu lassen, wer als Hauseigentümer eventuell haftbar sein könnte.

Mehrere Straßen abgesperrt

In vielen Teilen der Stadt mussten Passanten nicht nur um schmelzende Schneeberge herumstapfen, sondern auch Umwege wegen abgesperrter Bereiche in Kauf nehmen. Am Morgen wurde die gesamte Heinrich-Brüning Straße zwischen der Karstadt-Filiale und dem Stadthaus 1 vom Ordnungsamt für Fußgänger als nicht zu begehen ausgewiesen, das Stadthaus war nur noch vom Platz des Westfälischen Friedens aus zu erreichen.

Im Kreuzviertel wurden mehrere Autos von Dachlawinen zerstört. Foto: Stefan Werding

Vom Dach des Karstadt-Hauses hatten sich größere Eisblöcke gelöst und waren auf die Straße gefallen. „Wenn jemand so ein Stück auf den Kopf bekommt, kann das übel ausgehen“, äußerte einer der Mitarbeiter der Dachdeckerfirma, die anschließend mit einem Hubsteiger anrückte und die Schnee- und Eisreste vom Dach holte.

Drohende Wasserschäden am Prinzipalmarkt

Auch nebenan auf dem Prinzipalmarkt waren mehrere Dachdeckerunternehmen im Einsatz. So hatten sich etwa zwischen zwei Giebeln große Schneemengen angesammelt, die nun auftauend in den Häusern drohende Wasserschäden verursachten, wie ein Handwerker erklärte. Im Ladenzentrum in Berg Fidel rutschten wiederholt größere Schneebretter von Glasdächern. Auch hier waren große Bereiche abgesperrt.

Im Kreuzviertel haben einige Anwohner Gehwege mit Mülltonnen abgesperrt. Schilder warnen vor den Dachlawinen. Foto: Pjer Biederstädt

Währendessen nimmt die potenzielle Einsturzgefahr von Dächern mit der Schneeschmelze ab, wie die Feuerwehr bestätigt. Sie hatte in den vergangenen Tagen wiederholt darauf hingewiesen, dass die jeweiligen Eigentümer die Sicherungs- und Räumpflicht hätten.

Verärgerung bei Stellplatz-Mietern am alten Güterbahnhof

Nicht immer wurde umgehend reagiert, wie Mieter von überdachten Autostellplätzen am alten Güterbahnhof an der Hafenstraße beklagten. Dort haben zahlreiche Wohnmobil-, Caravan und auch Bootsbesitzer überdachte Stellplätze für den Winter gemietet. Sie wurden am Freitag, fünf Tage nach dem großen Schneefall auf Einsturzgefahr des Daches hingewiesen und aufgefordert, die Fahrzeuge wegzufahren. Was jedoch angesichts der Schneemassen auf der Zufahrt zu chaotischen Verhältnissen führte, so eine Mieterin.