Corona halbiert die Übernachtungszahlen

Mit fast 1,4 Millionen Übernachtungen konnte sich Münster über viele Jahre hinweg über eine gute Gästebilanz freuen. Nun hat die Corona-Pandemie laut einer städtischen Pressemitteilung in 2020 für einen massiven Einbruch gesorgt. Im vergangenen Jahr haben laut den Angaben von IT NRW 327.557 Gäste in Münster in den Hotels eingecheckt und für 712.673 Übernachtungen gesorgt. Damit sind im Vergleich zu 2019 die Ankünfte (minus 52,3 Prozent) und die Übernachtungen (minus 48,6) um rund die Hälfte zurückgegangen.

Ein ähnliches Bild zeige sich in ganz NRW. Im gesamten Bundesland sank die Zahl der Ankünfte um 54,9 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 46,5. Während ländliche Regionen geringere Verluste hinnehmen mussten, traf es im Besonderen die Städte, in denen der Tagungs- und Kongresstourismus eine große Rolle spielt.

Der Geschäftstourismus fehlte

"Auch in Münster lag der Hauptgrund für den Rückgang der Übernachtungszahlen im fehlenden Geschäftstourismus", so die Leiterin von Münster Marketing, Bernadette Spinnen , in der Mitteilung. Laut Studie des Münchner DWIF Instituts sorgen in der Wissenschaftsstadt Kongresse, Tagungen, Fortbildungen und klassische Geschäftsreisen für rund 65 Prozent der Übernachtungen. "2020 wurden die meisten der großen Kongresse storniert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", sagt Spinnen. Dazu gehörten zum Beispiel der Batterietag NRW, der Deutsche Fachpflegekongress, die Jahresversammlung des Deutschen Bühnenvereins oder die NRW Nano-Conference. Auch der Wegfall großer Veranstaltungen, insbesondere der Weihnachtsmärkte, sei deutlich spürbar gewesen.

"Damit fehlten nicht nur die Gäste in den Hotels, die Auswirkungen trafen den gesamten Standort: Es gab weniger Besucherinnen und Besucher in Restaurants und Geschäften, weniger Gruppen besuchten die Museen oder buchten Stadtführungen", so Spinnen. Gleiches gelte für den Tagestourismus, der in Münster eine große Rolle spiele und dessen Rückgang gerade im Einzelhandel und der Gastronomie besonders spürbar sei. "Im fragilen Prozess des Neustarts müssen wir gemeinsam mit Partnern aus Verwaltung, Politik, Handel, Hotellerie, Gastronomie, Kultur, Wirtschaft und Tourismus alle Kräfte und Kompetenzen für einen starken und lebendigen Standort mobilisieren", sagt die Leiterin des Stadtmarketings.

Kampagne soll Freizeittourismus ankurbeln

"Dazu gehört zum Beispiel das vom Land NRW geförderte neue Zentrenmanagement, mit dem wir agil Prozesse in der Innenstadtentwicklung steuern. Um den Freizeittourismus weiter anzukurbeln setzen wir die Kampagne ‚Dein MünsterLand Moment‘ fort, die wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Münsterland e.V. und der Initiative Innenstadt (ISI) gestartet haben. Sie zeigt, was die Stadt und die Region an Naturschönheiten, kulturellen Highlights und besonderen Erlebnissen zu bieten haben und wie man Urlaub in der Stadt und auf dem Land bestens kombinieren kann", erläutert Spinnen.