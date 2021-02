Vor dem Landgericht Münster ist am Dienstag der Prozess gegen einen 22-jährigen Münsteraner fortgesetzt worden. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Münster unter anderem vor, mehr als ein Kilogramm Marihuana an einen Mann aus Lienen verkauft zu haben, der seinerseits ebenfalls Handel mit den Rauschmitteln betrieben haben soll. Den Verkauf hatten beide gestanden.

Am Dienstag ging es schwerpunktmäßig um die 27.000 Euro Bargeld, die man bei dem Münsteraner gefunden hatte. Der Anwalt des Angeklagten hatte bereits während des ersten Verhandlungstages berichtet, dass das Geld aus einem Autoverkauf stamme. Deshalb wurde nun ein Autohändler befragt. Der soll bei einem Autokauf des Angeklagten vermittelt haben und gab an, dass er beim Kauf die Übergabe von Bargeld gesehen habe, teilte Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus mit. Wie viel Bargeld übergeben worden sei, habe der Zeuge allerdings nicht sehen können.

Urteil soll noch im Februar fallen

Des Weiteren wurden zwei Polizisten befragt, die das Geld gezählt hatten und nun Angaben zur Stückelung der Scheine machten bzw. die Kontobewegungen des Angeklagten überprüft hatten.

Das Urteil in dem Verfahren soll am nächsten Verhandlungstag am 24. Februar fallen.