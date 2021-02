Mitarbeiter des Uniklinikums (UKM) haben es in Münster getan , auch Kollegen vom Clemenshospital und der Raphaelsklinik. Sie machten mit bei der weltweiten „Jerusalema Dance Challenge“, drehten Videos von zum Hit von Master KG tanzenden Beschäftigten – Stimmungsaufheller in Zeiten der Pandemie. Seit einigen Tagen sind die Gute-Laune-Videos aus dem Internetauftritten der münsterischen Krankenhäuser verschwunden.

Grund: Der Konzern Warner Music , der die Rechte an dem Song besitzt, verlangt von Institutionen oder Unternehmen, die sich mithilfe von „Jerusalema“ profilieren wollen, nun Lizenzgebühren. So von Polizeidienststellen in NRW , für die das Innenministerium mittlerweile zahlte. Über die Höhe der Gebühren herrscht Stillschweigen.

Bislang keine Geldforderungen erhalten

Weder das UKM noch das Clemenshospital und die Raphaelsklinik haben bisher Geldforderungen des Konzerns erhalten, wie die Sprecher der Häuser übereinstimmend berichten: „Aber als wir mitbekommen haben, dass womöglich Gebühren fällig werden, haben wir das Video von der Seite genommen“, sagt Michael Bührke, Sprecher der Raphaelsklinik und des Clemenshospitals.

Auch das UKM nahm das selbst produzierte Video aus seinen Social-Media-Kanälen, wie dessen Sprecherin Anja Wengenroth sagt. Die Sprecher der Krankenhäuser halten sich mit einer Bewertung des Vorgangs zurück. Schade, so sagen jene, die beim Videodreh mitmachten, sei die Abschaltung allemal.

Video der Marienschule ist noch zu sehen

Mitarbeiter des Clemenshospitals tanzten unter anderem auf dem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Krankenhauses, Beschäftigte aus vielen Abteilungen traten tanzend auf. Bei ähnlichen „Challenges“ im Netz, die dazu führen, dass das entsprechende Musikvideo mitsamt der transportierten Werbung noch häufiger geklickt wird, war die Musik zum Tanz frei verwendbar – etwa bei „Happy“ von Pharell Williams.

Das von Schülerinnen der Marienschule produzierte Jerusalema-Video war am Dienstag noch auf der Internetseite des Mädchengymnasiums zu sehen. Warner Music habe sich bisher nicht gemeldet, wie es dort hieß.