Er ist mit seiner Leeze quer durch Japan und Neuseeland gefahren, ist von Münster mehr als 2000 Kilometer bis Rom gestrampelt und hat auf zwei Rädern den San-Bernardino-Pass in den Alpen erklommen. Nun plant Markus Graf sein nächstes, bislang größtes Projekt: mit dem Fahrrad von Münster nach Moskau – 4500 Kilometer in 90 Tagen. Am 18. Mai soll es losgehen, wenn es die Corona-Lage zulässt. Warum plant er seine Tour gerade in diesen Zeiten? „Am 1. Mai verlasse ich nach drei Jahrzehnten meinen Job als IT-Leiter bei einer Sanitärfirma, am 1. Oktober trete ich meinen neuen Job an“, sagt der 49-Jährige, der im Kreuzviertel lebt.