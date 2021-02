Der Anteil der Virusvarianten, die als Variants of Concern (VOCs, besorgniserregende Virusvarianten) bezeichnet werden, insbesondere die Varianten „B.1.1.7“ und „B.1.351“, ist dem aktuellen Bericht des Robert Koch Institutes zufolge in den letzten Wochen weiter deutlich gestiegen. Laut einer Studie der Uniklinik Münster verbreiten sich die als ansteckender geltenden Corona-Mutanten vor allem in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen. Angesichts der Debatte um die Wirksamkeit von Impfstoffen und die Coronamaßnahmen gibt es viele Fragen zu „B.1.1.7“ und Co. Vor allem, da eine der neuen Virusvarianten mehrfach mutiert zu sein scheint – was die Immunität durch Antikörper beeinflussen könnte. Die schlechte Nachricht: Alle neuartigen Virusmutationen sind ansteckender, als das „alte“ Coronavirus.