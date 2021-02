Natürlich Schucan unter den Bögen. Aber auch Müller am Marienplatz und Kleimann am Drubbel. Zuletzt Grotemeyer an der Salzstraße. Münsters Innenstadt hat das Ende vieler beliebter Cafés und eines großen Teils der klassischen Kaffeehauskultur hinnehmen müssen. Darüber kann auch die Eröffnung des „1648“ im Stadthausturm, wo mit Kuchenrezepten ein Stückchen Grotemeyer wieder auflebt, nicht hinwegtäuschen. Indes: In nicht allzu weiter Entfernung des Alexianer-Cafés kehrt Kaffeeduft zurück an die Salzstraße.