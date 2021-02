Viele Tagungen bleiben künftig hybrid

Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Gleichzeitig treibt die Krise aber auch die Digitalisierung voran: Während die Veranstaltungshallen im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland derzeit größtenteils leer bleiben, arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter den Kulissen bereits an neuen Serviceangeboten für Veranstalter.

„Wir sind überzeugt: Die Zukunft der Tagungen und Kongresse ist überwiegend hybrid. Auch Forscher sind sich einig, dass diese Entwicklungen nicht nur auf die Zeit während der Pandemie begrenzt sind. Viele Veranstaltungen werden auch noch danach durch eine virtuelle Komponente ergänzt werden“, erklärt Dr. Ursula Paschke , Geschäftsführerin des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland in einer Pressemitteilung. Daher habe man sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema hybride Events auseinandergesetzt.

Live-Event mit virtuellen Elementen

Bei hybriden Veranstaltungsformaten werde ein Live-Event mit virtuellen Elementen kombiniert. Live-Teilnehmer treffen dann auf Online-Teilnehmer, und auch einzelne Referenten können online zugeschaltet werden. Eine hybride Umsetzung bringe damit eine unbegrenzte Reichweite mit sich und wirke sich insbesondere bei internationalen Kongressen mit Anreisen aus der ganzen Welt positiv auf die CO-Bilanz aus.

„Mit den neuen Veranstaltungsformaten wird Know-how wesentlich, wie man fesselnde Events zeitgleich online und vor Ort erfolgreich plant und ausrichtet“, betont Paschke. Dafür nahmen sechs Mitarbeiterinnen des Messe und Congress Centrums an einer mehrmonatigen Fortbildung der Professional Convention Management Association (PCMA) teil, einem weltweit agierenden Anbieter hybrider und digitaler Events mit Sitz in Chicago.

Nach erfolgreich absolvierter Prüfung Ende Januar sind sie laut Paschke zertifizierte „Digital Event Strategists“ und beraten seitdem Veranstalter zu hybriden Events.

Tagungen und Kongresse auch künftig hybrid

Von der Auswahl geeigneter Plattformen und Räume über technische Fragen bis hin zur Vermarktung in den sozialen Netzwerken: Die Beratungskompetenz der Mitarbeiterinnen sei vielseitig, heißt es. Neben der jahrzehntelangen Erfahrung in der Organisation von Events stehen laut Paschke die passenden Räume und die benötigte technische Ausstattung in der Halle Münsterland zur Verfügung.

In den Bereichen Produktion, Video, Licht und Sound arbeite das Messe und Con­gress Centrum mit kompetenten Partnern zusammen und biete so Services aus einer Hand.

Erstmalig werde auch die Fachtagung für Katastrophenschutz und kritische Infrastruktur (KRIFA) in diesem Jahr hybrid umgesetzt. „Events wie Konzerte und auch Messen werden zukünftig wieder überwiegend live stattfinden. Hier ist der persönliche Kontakt und das Erleben mit allen Sinnen online nicht zu ersetzen“, betont Miriam Figge, Bereichsleiterin Eigen- und Gastveranstaltungen. „Tagungen oder Kongresse dagegen werden zukünftig immer öfter hybrid durchgeführt.“