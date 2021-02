Die münsterischen Architekten Sven Kotulla und Raul Grüneberg haben in der Vergangenheit bereits Projekte realisiert, die Aufmerksamkeit erregt haben. Zuletzt planten die beiden Deutschlands erste – legale – Cannabis-Plantage in Neumünster, auf der mittlerweile, wohlgemerkt indoor, im großen Stil Cannabis für den medizinischen Gebrauch angebaut wird. Kotulla lieferte zudem in den 2000er-Jahren die Pläne für die Rekonstruktion der Fassade des klassizistischen Schlosses Herrenhausen in Hannover. Nun wagen die beiden Architekten einen Vorstoß für ein Areal mitten in Münster. Wohlgemerkt nicht nur für irgendein Areal, und nicht aus eigenem Interesse. Die Straße Schlossplatz, die am gleichnamigen Platz vorbeiführt, soll demnach zu einem Tunnel werden.