„The Finance Class“ Verein sorgt für Schüler-Durchblick in Finanzfragen

Vielen Oberstufenschülern fehlt pragmatisches Wissen in Wirtschafts- und Finanzfragen. Deshalb haben BWL-Studenten des Vereins „The Finance Class“ ihr Angebot für Schulen in Form von interaktiven und coronakonformen Online-Unterrichtseinheiten ausgeweitet. Ein Konzept, das in den Schulen gut ankommt. Von Karin Höller