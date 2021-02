UKM-Experten empfehlen Mitarbeitern Astrazeneca-Impfstoff

Münster -

Allen Mitarbeitenden am Uniklinikum wird eine Impfung mit dem kürzlich in Kritik geratenen Impfstoff von Astrazeneca ausdrücklich empfohlen. Der Expertenrat der Klinik weist in einem Schreiben an das Klinikpersonal ausdrücklich darauf hin, dass der Impfstoff sicher und wirkam sei.