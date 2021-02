Bahnhofsviertel kann sich mehr Höhe vorstellen

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel steht der Errichtung höherer Gebäude am Bahnhofsvorplatz durchaus offen gegenüber. „Einer stärkeren baulichen Verdichtung im nordöstlichen Bereich(des in Planung befindlichen Bebauungsplanentwurfes 597, Anm. d. Red.)mit größeren Gebäudehöhen als im Entwurf vorgesehen steht aus Sicht der ISG nichts entgegen, solange eine ausgewogene städtebauliche Situation erreicht wird“, heißt es in einer Stellungnahme zu eben jenem Vorentwurf. Und weiter: „Die ISG sieht nicht die Notwendigkeit, weitere Hochpunkte im direkten Bahnhofsumfeld auszuschließen.“

Unsere Zeitung hatte im Januar über Pläne des münsterischen Investors Areo berichtet, auf dem Grundstück der Postbankfiliale am Hamburger Tunnel zwei Hochhäuser zu berichten. Nachdem bekannt wurde, dass das größere der beiden Hochhäuser eine Höhe von mehr als 60 Metern haben soll, erließ der Rat mehrere Veränderungssperren. 2018 wurde ein Aufstellungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan 597 gefasst, der die Gebäudehöhe in diesem Bereich auf 27 Meter deckeln soll.

Steuerung der Höhenentwicklung wird begrüßt

„Die ISG begrüßt die Aufstellung (...) ausdrücklich, da mit diesem planerischen Instrument klare und verlässliche Rahmenbedingungen für zukünftige Investitionen geschaffen werden“, heißt es in der Stellungnahme. Zudem halte sie die Staffelung der Grundflächenzahl im Geltungsbereich für richtig, da diese durch die Bewahrung der vorhandenen Freiflächen der Wohnnutzung im südöstlichen Bereich Rechnung trage.

Darüber hinaus begrüßt sie die Steuerung der Höhenentwicklung, die sich in weiten Teilen an der bestehenden fünf- bis sechsgeschossigen Blockrandbebauung orientiere – Ausnahme: jener Bereich des Bebauungsplanes, für den Areo Pläne hatte.