Die Verwaltung ist gefordert: Die Grünen-Fraktion der Bezirksvertretung (BV) Münster-West macht sich dafür stark, dass für die Schmeddingstraße im Bereich zwischen Roxeler Straße und Waldeyerstraße ein „Verkehrs- und Umsetzungskonzept“ erarbeitet wird. Außerdem soll seitens der Stadt über den Stand dort bereits begonnener Verkehrsberuhigungsmaßnahmen informiert werden. Es ist kein Geheimnis und für so manchen Anlieger sicherlich auch ein Ärgernis, dass auf der Schmeddingstraße, die als Fahrradstraße ausgewiesen ist, tagaus, tagein reger Pkw-Verkehr herrscht. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Straße sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Universitätsklinikums befindet, was reichlich An- und Zufahrts- sowie Parksuchverkehr mit sich bringt.