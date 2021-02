"Saurierland Westfalen": Münsterland hat seinen Jurassic Parc vor der Haustür

Welche Saurier gab es in Westfalen? Wie entstehen Fossilien? Wie präpariert man einen Ichthyosaurus? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die Webserie "Saurierland Westfalen" des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Neben Wissenswertem zu westfälischen Saurierfunden erklärt die Serie mit leichtem Augenzwinkern, wie dieses Wissen zustande kommt, und gibt spannende Einblicke in die Paläontologie.

Kombination aus Wissen und Humor

Das dreiteilige Wissensformat ist auf Youtube als Edutainment-Serie angelegt - eine Mischung aus Bildung und Unterhaltung ("Education" und "Entertainment"). "Der Humor, mit dem das Wissen vermittelt wird, trifft ein breites Publikum", verspricht Felix Dürich vom LWL-Medienzentrum für Westfalen. Deshalb erfreue sich die Serie, die sich an jüngere wie ältere Saurierfans richtet, großer Klickzahlen.

Die Folgen der dreiteilige Serie, die in Kooperation mit dem LWL-Museum für Naturkunde in Münster entstand, sind bereits online. Anhand der populären Saurier Wiehenvenator, Westphaliasaurus und Ichthyosaurus präsentiert der Schauspieler und YouTuber Fabian Nolte als wissbegieriger Moderator, wie Fossilien sich über Millionen von Jahre erhalten, wie ein lebensgroßes Dinosaurier-Modell rekonstruiert und zum Beispiel der Ichthyosaurus präpariert wird. Die wissenschaftlichen Experten des LWL-Museums für Naturkunde löchert er hierfür mit Fragen.

Dreh an Ausgrabungsstätten

Neben Wissenswertem zu den westfälischen Sauriern erklären die jeweils 15-minütigen Folgen vor allem, wie die Informationen zustande kommen. Moderator Fabian Nolte reist dafür an Ausgrabungsstätten, wo er selbst Saurierknochen und sogar größere Exemplare in einer Präparationswerkstatt freilegt.

Gemeinsam mit Nolte gewinnen die Zuschauer*innen einen Einblick in die akribische Arbeit von Paläontolog*innen und Präparator*innen, die dazu beiträgt, ein immer detailiertes Bild der Saurier Westfalens zu zeichnen. Jetzt, da alle Folgen online sind, sei der beste Zeitpunkt, die Serie zu schauen, empfielt Felix Dürich: "Die einzelnen Folgen sind leicht miteinander verknüpft. Das Wissen, das Fabian Nolte in der einen Folge erlangt, transportiert er durch die ganze Serie." So führt er alle Wissbegierigen durch ein Saurierland, das direkt vor der eigenen Haustür liegt