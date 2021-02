Minus 17 Grad Celsius in der einen Woche, 17 Grad Celsius plus in der darauffolgenden: Nicht nur für den Menschen, auch für Pflanzen sind diese Temperaturunterschiede eine Herausforderung. Viele Menschen hatten daher, alarmiert von dem herannahenden Wintereinbruch der vergangenen Woche, ihre Kübelpflanzen in Garagen, Keller oder Wohnzimmer untergestellt.