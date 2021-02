Pro: Voller Unterricht Von Dirk Anger Nach unterschiedlichen Erfahrungen in der letzten Zeit mit dem Distanzunterricht, der an nicht wenigen Schulen eher an ein klassisches Homeschooling-Konzept erinnerte, sollen die Grundschüler mit Wechselunterricht wieder in die Schule geholt werden. Mehr geht auch in Münster nicht, obwohl hier bundesweit einer der besten Inzidenzwerte zu verzeichnen ist.