Frauen-Protest gegen althergebrachte Strukturen in der katholischen Kirche : Am Wochenende vor der virtuellen Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (23. – 25. Februar) haben sich die Reformbewegung Maria 2.0 und der katholische Frauenverband im Bistum Münster mit ihren Forderungen nach Veränderungen in der Kirche erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Viele Unterstützerinnen der Bewegung Maria 2.0 und thematisch angeschlossene kfd-Gruppen veröffentlichen „Sieben Thesen Maria 2.0 – an alle Menschen, die guten Willens sind“ an den Türen zahlreicher Kirchen, heißt es in einer Mitteilung. In Münster fand der Thesenanschlag unter anderem an der Überwasserkirche sowie an der Pfarrkirche St. Michael in Gievenbeck sowie an Kirchen in St. Nikolaus im Südosten der Stadt statt. Mit der Aktion wollen Maria 2.0 bundesweit und der kfd-Diözesanverband im Bistum Münster ihre Forderungen nach Reformen hin zu einer zukunftsfähigen Kirche untermauern und auf die Missstände in der katholischen Kirche hinweisen. Ziel dieses Engagements sei eine geschlechtergerechte Kirche mit dem Zugang für alle Menschen zu allen Ämtern sowie die Aufklärung, Verfolgung und Bekämpfung der Ursachen von sexualisierter Gewalt. Darüber hinaus wird eine wertschätzende Haltung gegenüber selbstbestimmter, achtsamer Sexualität eingefordert sowie die Aufhebung des Pflichtzölibats. Aus Sicht der Reformbewegung ist es notwendig, dass die Bischofskonferenz endlich beginne, sich ernsthaft mit notwendigen Reformen auseinanderzusetzen und Taten folgen zu lassen.