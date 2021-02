Der mehrfach verlängerte Lockdown drückt zunehmend jenen Menschen aufs Gemüt, die nicht mehr fest in Sozialstrukturen in Familie, Schule oder am Arbeitsplatz eingebunden sind. „Viele ältere Menschen leiden gravierend unter Vereinsamung und sehnen eine direkte Begegnung mit anderen herbei“, weiß Erwin Stroot, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Seniorentreff Hansahof“, der die Entwicklung mit großer Sorge sieht und sich am Wochenende in einem Brief direkt an Oberbürgermeister Markus Lewe gewandt hat. Darin regt er die Öffnung des Hansahofs spätestens Mitte März an. In dem beliebten Seniorentreff an der Aegidiistraße treffen sich zu normalen Zeiten an jedem Nachmittag 20 bis 40 Gäste. Der sehr niedrige Inzidenzwert in Münster hat die Verantwortlichen im Hansahof nun zu diesem Schritt ermuntert.