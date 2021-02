Die etwa 80 „Scouts“, die beim städtischen Gesundheitsamt Münster die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten übernehmen, haben für jene, die sie vorsorglich in Quarantäne schicken, gute Ratschläge. Ein ganz wichtiger lautet: „Arbeiten Sie im Homeoffice!“ Das sollen seit Ausbruch der Pandemie bekanntlich möglichst alle so handhaben, für die es grundsätzlich möglich ist. Die meisten „Scouts“ des münsterischen Gesundheitsamtes aber arbeiten in einem Gebäude auf dem Gelände der York-Kaserne – nicht immer freiwillig, in zu vollen und zu kleinen Büros, wie einzelne sagen, die sich in der Redaktion gemeldet haben.

Denn eigentlich sei die Tätigkeit der Kontaktnachverfolgung „prädestiniert für das Homeoffice“, wie ein Mitglied des Teams schreibt. Die Kontaktnachverfolger säßen mit mehreren Kollegen in einem, oft zu kleinen Büro, griffen über ihre Arbeitsrechner via VPN auf die notwendigen Datenbanken und das Intranet zu. „Die restliche Arbeit findet ausschließlich über das Telefon statt.“

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Norbert-Schulze-Kalthoff, widerspricht: „Es gibt derzeit einige Gründe, die einer Nutzung von Homeoffice bei Scouts im Corona-Team Münster entgegenstehen“, sagt er. Neben Kapazitätsgrenzen für die Einrichtung neuer Telearbeitsplätze bei der Stadtverwaltung nennt er die Vorschrift, dass keine Nutzung von privater Ausstattung zum Schutz der sensiblen Daten bei der Verarbeitung in der Datenbank des RKI „SurvNet“ erlaubt sei.

Technische Hürden

Außerdem sei die Mitarbeit an der Hotline technisch derzeit nur an Büroarbeitsplätzen in der Stadtverwaltung zu realisieren. Die Personalfluktuation bei Kontaktnachverfolgern sei hoch, so Schulze-Kalthoff, zudem würde das Team ständig aufgestockt. Also müssten immer wieder neue Kollegen eingearbeitet werden – was vom Homeoffice aus schwer möglich sei. Die immer dynamischen Entwicklungen der Pandemie, jetzt das Auftauchen der Virusmutationen, erforderten eine ständige Anpassung der Abläufe und die Notwendigkeit, sich kurzfristig im Team abzustimmen. Schulze-Kalthoff hatte erst vor wenigen Tagen – wie berichtet – die in Münster niedrige Inzidenz auch auf die gute Teamarbeit bei der Kontaktnachverfolgung zurückgeführt.

Generell ist die Anwesenheit im Büro offenbar nicht zwingend: Im Netz stößt man auf Stellenausschreibungen für Containment-Scouts. Ein Beispiel der Agentur „YoungCapital“ lautet: „Du möchtest deinen Beitrag im Kampf gegen Corona leisten und zur Eindämmung der Pandemie beitragen? Dann haben wir den richtigen Job für dich – natürlich auf Abstand im Home Office!“