Wer wird die neue "Shopping Queen" von Münster? Ab dem heutigen Montag (22. Februar) werden auf Vox neue Folgen der Sendung "Shopping Queen" ausgestrahlt. Fünf Frauen aus Münster gehen in dieser Woche an den Start, um in der Sendung um Designer Guido Maria Kretschmer die neue "Shopping Queen" zu werden.

In Münster wollen in dieser Woche Jeanette-Elaine, Marie, Sabine, Desiree und Barbara die neue "Shopping Queen" werden. Das Motto in dieser Woche lautet "Rock it - Sei der Hingucker in deinem neuen Plissee-Rock". Das Motto kommt laut einer Ankündigung des Senders jedoch nicht bei allen Teilnehmerinnen gut an.

So funktioniert die Sendung

Jede Woche wird in einer anderen Stadt eingekauft, immer gehen fünf Frauen an den Start. An jedem Wochentag ist eine Frau an der Reihe. Das Ziel: In vier Stunden und mit 500 Euro Budget das perfekte Outfit finden. Dieses muss jede Frau dann auf dem Laufsteg präsentieren. Die Mitstreiterinnen bewerten das Outfit auf einer Skala von eins bis zehn, am Final-Tag, dem Freitag, gibt auch Guido Maria Kretschmer seine Bewertung ab. Die Kandidatin mit den meisten Punkten wird "Shopping Queen" und erhält eine Siegesprämie von 1000 Euro.

Die Sendung ist montags bis freitags jeweils um 15 Uhr auf dem Sender Vox zu sehen.