34 Jahre nach seiner Fertigstellung sind Teile des Wienburgparks nicht mehr in allerbester Verfassung. Die drei Gewässer entlang der Kanalstraße, die eines der größten Biotope in der Innenstadt bilden, füllen sich immer mehr mit Schlamm – was nicht gut ist für Fische und Amphibien. Zudem verlandeten zwei der drei Gewässer in den zurückliegenden Hitzesommern, da mit der Trockenheit der Wassernachschub abriss. Nun geht die Stadt den großen Befreiungsschlag an. Der Schlamm soll – voraussichtlich im Spätsommer – „schonend und günstig“ aus den Gewässern geholt werden.