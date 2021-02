Die „Raben“ sind am Montag wieder eingeflogen. Jedenfalls die Hälfte des Geschwaders der Klasse in der Primusschule in Berg Fidel, die unsere Zeitung in der Zeit des Distanzlernens begleitet hat. Hannah Langen und Margarete Hörster unterrichten jahrgangsübergreifend die Erst- bis Drittklässler – über die geordnete Rückkehr im Wechselmodell haben sie sich im Kollegium viele Gedanken gemacht. Freunde sollten gemeinsam in eine Präsenzgruppe, auch Kinder mit einem ähnlichen Leistungsstand. Jede Klasse hat aus Infektionsschutzgründen eine eigene Notbetreuung, ohne Nachmittagsprogramm. Personell aufwendig, aber so wird verhindert, dass die Kinder der verschiedenen Klassen sich mischen.