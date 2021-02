Die Bundesregierung formuliert es in diesen Tagen deutlich: „Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, auf Reisen im In- und ins Ausland möglichst zu verzichten“, schreibt sie auf ihren Info-Seiten zur Pandemie. Und die Bürger folgen dieser Vorgabe ganz offenbar. Dass Osterferiengeschäft sei im Grunde keines. Vielleicht fünf Prozent des üblichen Umsatzes generiere man gerade, sagt Christoph Lückertz, Geschäftsführer von Lückertz Reisebüro, einem der großen Häuser der Stadt. Trotz dieser Momentaufnahme sieht man bei Lückertz sowie auch beim Mitbewerber Meimberg mit Optimismus in die Zukunft.