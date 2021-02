Lange Staus auf der Umgehungsstraße B 51 in Richtung Telgte; und auch auf der Umleitungsstrecke über dem Heumannsweg/Albersloher Weg geht besonders im Berufsverkehr fast nichts mehr: Die zweiwöchige Sperrung der Abfahrt von der Umgehung auf die Wolbecker Straße und der benachbarten Auffahrt von der Wolbecker auf die Umgehungsstraße in Richtung Autobahn sorgt im Mauritz-Viertel und auf der B 51 für enorme Verkehrsbehinderungen. Als Umleitung in Richtung City ist die Abfahrt Albersloher Weg ausgeschildert, allerdings gibt es zusätzliche Engpässe im Bereich Bremer Straße. Die Sperrung bis zum 5. März ist laut Landesbetrieb Straßen NRW notwendig, weil nun die Auf- und Abfahrten für die neue Brücke der Wolbecker Straße über die Umgehung erstellt werden.