Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch bei einer Routinekontrolle im Bahnhofsumfeld in Münster eine Schusswaffe und Drogen bei zwei jungen Männern sichergestellt. Die Beamten waren auf Streife, als sie die zwei Männer am Berliner Platz sahen. Diese wirkten laut Mitteilung der Polizei nervös, als sie den Streifenwagen erblickten.

Bei der Suche nach Ausweispapieren fanden die Polizisten im Hosenbund des 24-Jährigen die Schusswaffe. Sein Begleiter im Alter von 26 Jahren hatte eine kleine Menge Drogen dabei. Diese und die Waffe stellten die Beamten sicher. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren.