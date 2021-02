Sabine überrascht an Tag drei alle

An Tag drei wird es bunt bei "Shopping Queen" Münster: Kandidatin Sabine liebt es nämlich auffällig und hat keine Angst vor knalligen Farben. Schon am Montag stach die 43-jährige Augenoptikerin aus der Gruppe hervor, "pretty in Pink", wie es es Designer, Moderator und Juror Guido Maria Kretschmer auf den Punkt brachte. Nachdem die ersten beiden Kandidatinnen das Motto "Rock It: Sei in deinem neuen Plissee-Rock der Hingucker" in glänzendem Rosé und Schwarz umgesetzt haben, könnte es am Mittwoch ein bisschen verrückter werden.

Wenn es nach Guido geht, darf „alles kommen heute! Ich hoffe nur sehr, dass ich den Look verstehe. Das wär’ das Wichtigste.“ An Tag eins verkündete Sabine, dass sie Röcke normalerweise nicht trägt: "Nur Kleider." Und die am liebsten mit Vogel-Muster: "Meine große Leidenschaft sind Vögel." Deshalb hat sie auch viele zu Hause: 13 Nympfensittiche wohnen bei Sabine und ihrem Mann Volker.

Animalprint - auch mal ohne Vögel

Ein bisschen Bedenken hat Sabine im Vorfeld wegen ihrer Größe: Nicht unbedingt "für etwas breitere Hüften, es ist schon wichtig, dass der Rock gut fällt", meint Sabine. "Plissee? Ach herrjemine!", das Motto sorgt auch bei Begleitung Simone nicht für überschwängliche Freude.

Das erste zum Motto passende Teil: Ein mittellanger Plissee-Rock mit Animalprint. Allerdings nicht Vögel, wie gewünscht, sondern Leopard. Dazu ein T-Shirt (immerhin das mit Vogel drauf) und eine Lederjacke. Da rät der Experte zur Vorsicht: "Man muss aufpassen, dass die Jacke nicht den Look erschlägt." Als hätte er eine telepathische Verbindung zu ihr, rät auch Shoppingbegleitung Simone sofort von einem viel zu goßen Modell ab.

Welche Farbe trägt sie heute?

Dann eine grundsätzliche Frage: Welche Farbe soll die Strumpfhose haben? Zu Hause im Schrank hat Sabine alle: Von knall- bis Senfgelb über Rost zu knallrot hin zu Blau- und Grüntönen. heute mal schlicht: Schwarz, passend zum Muster des Rocks.

Bei der in der Regel letzten Station, dem Schmuckladen dann eine echte Überraschung: "Hoffentlich gibt es einen Vogel, wenigstens EINEN Vogel", wünscht Guido sich. Aber Sabine entscheidet sich ziemlich schnell für klassischere Accessoires. "Die hat nicht einmal nach einem Vogel gefragt ne?", stellt der Moderator erstaunt fest.

„ Du hast einen Vogel - also auf dem T-Shirt. Du hast einen Vogel - also auf dem T-Shirt. “ Jeanette

Und dann darf sich auch Sabine wegen Corona selbst schminken und stylen, bevor es für sie auf den Laufsteg darf. "Geschminkt hast du dich perfekt", lobt Konkurrentin Barabara. Die schwarze Strumpfhose sorgt bei Jeanette für Staunen: "Ich dachte, du trägst eine kunterbnunte Strumpfhose, aber das passt perfekt zum Outfit." Und, auch für Jeanette wichtig: "Du hast einen Vogel - also auf dem T-Shirt!"

Mit 30 Punkten landet die 43-Jährige am Mittwoch auf dem dritten Platz - das kann sich am Freitag aber noch ändern, wenn Guidos Punkte dazu kommen. Denn der ist hellauf begeistert von Sabine: "Das ist ein cooler Look, da ist eine Frau, die hat einen neuen Look gefunden und deshalb ist sie für mich eine der besten der Woche."