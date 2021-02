Wenige Tage vor Ablauf des Monats Februar wartet die Stadt Münster immer noch auf ein Signal des Landes in Sachen Kita-Beiträge. Der Schulausschuss verabschiedete in seiner Sitzung am Dienstag eine Vorlage, die die Gebührenbefreiung der Eltern für den Monat Januar bestätigte – hier hatte das Land zugesagt, die Hälfte der anfallenden Gebühren zu übernehmen.

Bekanntlich waren Eltern von Kita-Kindern seit Mitte Dezember bis zum Montag dieser Woche wegen der Corona-Infektionsgefahr angehalten, ihre Kinder nicht in die Betreuung zu bringen. Die SPD verlas eine Protokollnotiz, die darauf hinweist, dass auch für den Februar eine ähnliche Entlastung und entsprechend eine Kostenbeteiligung des Landes angemessen wäre.

Insgesamt geht es pro Montag inklusive der Beiträge für die offenen Ganztagsschulen um einen Beitragsausfall von monatlich 1,4 Millionen Euro.