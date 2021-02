Impftermine mit Astrazeneca in Münster ausgebucht

Münster -

Von Ralf Repöhler

Der Corona-Impfstoff Astrazeneca ist in die Kritik geraten. Bundesweit gilt der Wirkstoff seitdem als Ladenhüter, Impftermine werden nicht wahrgenommen. In Münster deutet sich jetzt eine Trendwende an.