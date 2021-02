Am Dienstagabend laufen bei Familie Zurfähr aus Gremmendorf die Vorbereitungen für einen Kindergeburtstag. Tochter Irma wird am Tag darauf zwei Jahre alt. In zweieinhalb Wochen erwartet die Familie zudem das zweite Kind – eigentlich jedenfalls. Denn in der Nacht auf Mittwoch kommt alles anders. Wie in einem Film sei alles abgelaufen, sagt Stephan Zurfähr (37) am nächsten Tag. In den Hauptrollen dieses Films: seine Frau Anna, er selbst, ein Leitstellenmitarbeiter der Feuerwehr Münster und die kleine Clara (Zweitname Marie), die noch zu Hause das Licht der Welt erblickt. Gerechnet hatte mit einer derart außergewöhnlichen Nacht niemand, denn der errechnete Geburtstermin war erst am 15.