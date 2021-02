Schon ab Sommer soll die alte Bioabfallvergärungsanlage ( BVA ) am Standort Zum Heidehof 85 umgebaut werden. Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) planen dort den Ausbau „des vorhandenen Sozialbereiches und die Einrichtung einer Werkstatt mit Lager in dem ehemaligen Maschinenraum der BVA“. Ein Grund für die rund 2,5 Millionen Euro teuren Pläne ist der am anderen Ende der Stadt befindliche AWM-Standort an der Rösnerstraße. Der liege zwar strategisch gut zur Kernstadt, stoße aber laut den AWM an seine räumlichen Grenzen.

Situation wird sich durch Bevölkerungswachstum verschärfen

Durch das prognostizierte Bevölkerungswachstum werde sich diese Situation in Zukunft noch verschärfen, erwarten die AWM. Diese Prognose hat demnach bereits seit einiger Zeit zu Überlegungen geführt, die Aufteilung innerhalb der beiden Standorte im Süden (Rösnerstraße) und des nördlichen Standorts in Coerde, unter anderem mit dem Entsorgungszentrum, der Restabfallbehandlungsanlage und der neuen Bioabfallvergärungsanlage, neu zu gestalten.

Projektleiter Werner Wöstmann äußerte gegenüber unserer Zeitung, dass nicht zuletzt der Aufbau einer größeren Werkstatt im Norden der Stadt vonnöten sei. „Das alte Gebäude stammt aus den 70er-Jahren und entspricht keineswegs mehr dem geforderten Standard“, so Wöstmann.