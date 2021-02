Bundesweit wurden Fahrgäste befragt, das Ergebnis: Die freundlichsten Busfahrerinnen und Busfahrer sowie Servicepersonale gibt es in Münster. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervor. Und auch im allgemeinen Ergebnis schneide der Busverkehr in Münster im ÖPNV-Kundenbarometer „sehr gut“ ab: In diesem Wertungsbereich liegt die ermittelte Note von 2,43, im Bundesvergleich befinden die Stadtwerke sich damit auf dem fünften Rang. So hatte der Busverkehr auch im kürzlich veröffentlichen ADAC-Monitor abgeschnitten.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tagtäglich für unsere Fahrgäste da. Gerade in der Coronapandemie sind sie es, die die Mobilität von vielen Menschen zuverlässig sichern. Die Auszeichnung freut mich daher sehr“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke, in der Mitteilung.

Erster Platz in Sachen Umweltschutz

Auch die fortschreitende Elektrifizierung der Busflotte in Münster honorieren die Fahrgäste und vergeben den ersten Platz in Sachen Umweltschutz. In ihrer Strategie sehen die Stadtwerke vor, bis spätestens 2029 nur noch elektrisch, also ohne Abgasausstoß und leise unterwegs zu sein.

Für das ÖPNV-Kundenbarometer hat das Institut Kantar von August bis Dezember 2020 etwa 16.000 Interviews durchgeführt, davon mit über 500 Fahrgästen aus Münster. Die Ergebnisse werten die Stadtwerke auf Stärken und Schwächen aus und nutzen sie für die Weiterentwicklung ihres Mobilitätsangebots, heißt es abschließend.