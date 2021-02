Fridays for Future plant Großdemo am 19. März

Rund 250 Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung demostierten mit einer Fahhraddemo für eine autofreie Innenstadt. "Kuchenblech statt Autoblech" forderten die Radler bei ihrer rund 13 Kilometer langen Tour durch die Innenstadft. Start war vor dem Schloß, dann gings über die Münzstraße bis zum Landeshaus, Eisenbahnstraße, Ring und Hammer Straße wiede zurück zum Schloß. Die Innenstadt-Autofrei-Demo war als "Roll - on Roll - off - Demo gedacht. An drei Stellen in der Stadt konnten Aktivisten zur Demo stoßen oder sie wieder verlassen. Am Theater, Hansaring und der Geisstraße.