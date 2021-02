Seit Jahren wollte Regisseurin Eva Wolf einen Film über die Arbeit der Polizei drehen. Doch statt einer Drehgenehmigung gab es immer wieder Absagen. In Nordrhein-Westfalen gelang es schließlich, Behörden und Politik von dem Vorhaben zu überzeugen. Ausgewählt für die Dreharbeiten wurde die Polizeiwache am Friesenring in Münster. Dort begleitete das Filmteam über Monate die Beamten während ihrer Dienstzeit.