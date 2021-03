Die Bäckereikette Essmanns Backstube hat nach dreiwöchigem Umbau ihre neue Filiale an der Rothenburg eröffnet. Der Traditionsbäcker, der vor über 175 Jahren in Nordwalde gegründet wurde, folgt damit auf die Bäckerei Pohlmeyer. Die hatte Ende 2020 angekündigt, die Filiale schließen zu wollen. „Herr Pohlmeyer kam auf uns zu und hat uns diese Filiale offeriert“, erläutert Essmann-Geschäftsführerin Marion Wüller . Das Personal wurde teilweise übernommen, allen Mitarbeitern sei die Übernahme angeboten worden. Der Standort am „Fast-Prinzipalmarkt“ sei toll, schließlich gebe es nur ein begrenztes kulinarisches Angebot in der unmittelbaren Umgebung, sagt Wüller.

Stille Eröffnung statt großer Präsentation

Die Neueröffnung inmitten des Lockdowns sei allerdings speziell. „Man will den Kunden eigentlich die neue Filiale präsentieren, wie einen Überraschungsblumenstrauß“. Stattdessen gab es Ende Februar eine stille Eröffnung, Stühle und Tische sind mit roten Flatterband abgesperrt, am Mittwoch (3. März) können Kunden an einem Glücksrad Preise gewinnen.

Für den Umbau musste der bei Pohlmeyer mitten in der Filiale stehende Holzofen weichen, da er viel Platz einnahm, sagt Wüller. „Jetzt ist es viel offener. Gäste wollen schließlich sehen und gesehen werden“. Mit der Filiale an der Rothenburg unterhält Essmann, die laut Wüller weiter expandieren wollen, nun 21 Filialen in Münster.