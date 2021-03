E-Busse künftig zwischen Coerde und Wolbeck unterwegs

Die Stadtwerke machen Tempo bei der Umstellung auf Elektrobusse: Noch in diesem Jahr sollen erste Elektrobusse auf der Linie 8 fahren. Das hat das Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben. Die Linie führt von Coerde durch das Kreuzviertel zum Hauptbahnhof und weiter über den Albersloher Weg sowie durch Gremmendorf und Angelmodde nach Wolbeck.

„Mit der Linie 8 steht nun bereits die dritte reine Elektrobuslinie vor der Tür. Wir möchten so schnell wie möglich umstellen, denn E-Busse haben gleich zwei große Vorteile: Sie machen ein ohnehin schon klimafreundliches Verkehrsmittel noch umweltschonender, da sie ohne Abgase unterwegs sind. Außerdem sind sie deutlich leiser als herkömmliche Busse. Davon profitieren nicht nur die Fahrgäste, sondern auch alle Anwohner der Busstrecke“, sagt Frank Gäfgen , Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke, in der Mitteilung. Die Strategie des kommunalen Unternehmens sehe vor, bis 2029 die komplette eigene Flotte auf die neue Antriebstechnik umzustellen.

Ladestation für E-Busse in Coerde

Erste Arbeiten für die neue Elektrobus-Linie beginnen im Frühjahr an der Buswende in Coerde, an der die Linie 8 endet. Dort errichten die Stadtwerke eine Schnellladestation, an der die Busse ihre Batterien während der Standzeit mit Ökostrom aufladen können. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2021 abgeschlossen werden, zeitgleich erhalten die Stadtwerke neue E-Busse für die Linie 8. An der anderen Endhaltestelle in Wolbeck muss keine Ladestation gebaut werden. Die Reichweite der Busse wird groß genug sein, um ohne Zwischenladung wieder nach Coerde zu kommen.

Auf der Linie 8 fahren ab Herbst 2021 elektrische Gelenkbusse zwischen Wolbeck und Coerde. Dort errichten die Stadtwerke eine Schnellladestation. Foto: Stadtwerke Münster

Eine 90-prozentige Förderung für die Ladestation erhalten die Stadtwerke vom Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und dem Verkehrsministerium des Landes NRW. „Ohne die notwendige Infrastruktur können wir die Elektrobusse nicht einsetzen. Ladestationen im Liniennetz und auf dem Betriebshof sind daher absolut notwendig. Deswegen freuen wir uns sehr darüber, dass es auch für diese Projekte immer wieder Förderzusagen gibt“, so Frank Gäfgen.

Ab dem Herbst 2021 werden regelmäßig Fahrten der Linie 8 von E-Bussen und einzelne noch von Dieselbussen durchgeführt.