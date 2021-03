Die Polizei in Münster sucht mit einem Foto nach einem Mann, der Geld mit einer fremden EC-Karte an einer Bank abgehoben haben soll. Auf bislang unbekannte Weise kam der Täter nach Angaben der Polizei an die EC-Karte einer 36-jährigen Frau. Anschließend hob er am 31. Oktober 2020 insgesamt 1250 Euro an einem Geldautomaten der Sparkasse Münsterland Ost am Heekweg in Gievenbeck ab.

Ein Richter hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei fragt, wer Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen kann und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei Münster

.