Lippenbekenntnisse vom Floskel-O-Mat

VIVIEN (27), ERZIEHERIN AUS BERLIN

All we have is now!"

Einfühlsame Romantikerin und abenteuerliche Draufgängerin zugleich – so beschreibt sich Vivien selbst. Die 27-Jährige hat viele Facetten: Einerseits ist sie eine introvertierte Person, die es liebt, ihre Freunde zu umsorgen, andererseits hat sie häufig auch extrovertierte Züge und ist unternehmungslustig und aktiv. Außerdem weiß Vivien was sie will und verfolgt ihre Ziele ehrgeizig. So ist sie besonders stolz darauf, ganze 30 Kilo abgenommen zu haben. Und auch für ihre berufliche Zukunft hat sie klare Vorstellungen: Irgendwann möchte die Erzieherin eine eigene Kindertagesstätte eröffnen und unabhängig sein.

Ihr Zukünftiger sollte genauso vielseitig sein wie Vivien selbst: Die Wahl-Berlinerin wünscht sich einen liebevollen und einfühlsamen Mann, der gleichzeitig viel Selbstbewusstsein mitbringt und ihr auch mal Grenzen aufzeigt. Solch ein Mann ist Vivien schon lange nicht mehr über den Weg gelaufen – ihre letzte ernsthafte Beziehung liegt schon mehr als fünf Jahre zurück. Dabei sehnt sie sich nach einer intakten Partnerschaft. In ihrer Kindheit lebte Vivien zeitweise im Kinderheim, bei einer Pflegefamilie und in einer Patchworkfamilie mit zehn Halbgeschwistern und wünscht sich deshalb für die Zukunft ein stabiles Familienleben. Beim Bachelor freut sich Vivien auf traumhafte Dates mit tiefgründigen Gesprächen – und darauf, dass ihr Jagdinstinkt geweckt wird. Denn wenn es ihr ein Mann zu einfach macht, verliert Vivien schnell das Interesse.

Ob der Bachelor sie genug herausfordern kann?