Ob Kommunalpolitiker und städtische Spitzenbeamte einander vertrauen, das zeigt sich meist in Krisensituationen. Eine solche Krisensituation gab es in der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwochabend – und die „Vertrauensfrage“ könnte man so beantworten: Da ist noch Luft nach oben. Worum ging es?