Konsumgenossenschaft bildete 1971 die Basis

Vor 50 Jahren eröffneten die ersten Marktkauf-SB-Warenhäuser. Allein in der Region Rhein-Ruhr, zu der auch die beiden Einkaufszentren in Münster gehören, gibt es heute 34 Märkte mit rund 6000 Mitarbeitern. Im Marktkauf-Warenhaus an der Loddenheide mit rund 10 000 Quadratmetern Verkaufsfläche sind 226 Mitarbeiter beschäftigt, im Warenhaus in Gievenbeck sind auf 5600 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 140 Mitarbeiter im Einsatz.

Uwe Marx , der dem Unternehmen bereits seit 1994 angehört, kennt das Einzelhandelsgeschäft aus dem Effeff in verschiedenen Positionen und leitet das Warenhaus an der Loddenheide seit der Neueröffnung 2010, damals noch unter dem Namen Ratio und in Besitz der Familie Snoek. 2011 erfolgte die Übernahme der beiden münsterischen Einkaufszentren durch die Edeka-Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr, zu der seit 2007 auch Marktkauf gehört. „Das größte Warensortiment in Münster mit über 80 000 Artikeln sowie ein Frischebereich mit vielen selbst hergestellten Spezialitäten und vielen regionalen Produkten sind unsere Alleinstellungsmerkmale“, unterstreicht Marx.

Regionale Frische und Qualität

Seit 2015 führt Sabrina Rempel den 2003 eröffneten SB-Markt in Gievenbeck mit rund 40 000 Artikeln. Stolz ist sie „auf den Zusammenhalt und das gute Miteinander im Team, was jetzt in der Corona-Zeit ganz besonders wichtig ist“, wie sie sagt.

„Seit 50 Jahren setzen wir auf Sortimentstiefe, regionale Frische und Qualität“, betont Christian Rädle, Geschäftsführer der Marktkauf Einzelhandelsgesellschaft Rhein-Ruhr in einer Pressemitteilung. Auf Verkaufsflächen mit bis zu 12 000 Quadratmetern bieten die Märkte im Schnitt über 50 000 Foot- und Non-Food-Artikel, teils durch im Markt angesiedelte Shops aus Fachhandel, Gastronomie und Dienstleistung. Der Schwerpunkt liege allerdings im Frischebereich.

Jubiläumsangebote für die Kunden

Diese Vielfalt hat Tradition: Vor 50 Jahren, im Jahr 1971, wurde das Unternehmen Marktkauf auf Basis einer regionalen Konsumgenossenschaft gegründet. Mit den beiden Häusern in Osnabrück-Nahne und Bielefeld war der Grundstein gelegt. Seit 2007 gehört Marktkauf zur Edeka-Gruppe. Als Dank an die Kunden will Marktkauf über das gesamte Jahr mit Jubiläumsaktionen aufwarten. Zum Geburtstag werden unter anderem wiederverwertbare Tragetaschen aus recycelten PET-Flaschen verkauft. Mit jeder Tüte sollen 50 Cent an lokale Hilfsorganisationen gespendet werden.