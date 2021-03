So mancher 17- oder 18-Jährige wird sich noch etwas gedulden müssen, bis er oder sie den ersehnten Führerschein in der Tasche hat. Und vielen Fahrschulen steht wegen des monatelangen Lockdowns das Wasser bis um Hals. Weil nur jene Fahrschüler, die bis Mitte Dezember bereits die Hälfte ihrer Pflichtstunden im Auto absolviert hatten, sowie die berufsbezogenen Fahrschüler ihre Fahrausbildung fortsetzen durften, ist diese Gruppe nun weitgehend durch. „Aber es ist seitdem keiner mehr nachgekommen. Die meisten Fahrlehrer sind in Kurzarbeit“, berichtet Dietmar Lohrmann, dessen Fahrschule bereits seit Ende der 50er Jahre besteht.