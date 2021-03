Das alte Bürgerbad ist geschlossen – es lebe das neue Bürgerbad: Nach einer Bauzeit von weniger als einem Jahr wird der Neubau an der Hobbeltstraße 144 am heutigen Samstag in Betrieb genommen. Der Altbau an der Heriburgstraße wurde schon vor Wochen stillgelegt. Geschlossene Gesellschaft Von „Einweihung“ mögen Ralf Thaleiser und Tim Teerling von der Betreibergesellschaft nicht sprechen, auch wenn die Ortspfarrer den Schlussstein legen und der Oberbürgermeister eine Ansprache hält. Wegen Corona erscheinen nur wenige geladene Gäste, geschwommen wird nicht.