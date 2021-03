In die Erleichterung über die Öffnungsmöglichkeiten im Einzelhandel mischt sich am Freitag viel Unmut – und jede Menge Vorbereitungsstress. Erst am Mittag stehen die Details der geänderten Coronaschutzverordnung fest. Danach dürfen ab Montag auch jene Einzelhändler wieder öffnen, die im Lockdown geschlossen bleiben mussten – allerdings nur für jene Kunden mit Terminbuchung. Medizinische Masken bleiben Pflicht. Organisatorisch etwas komplizierter wird es bei Baumärkten mit angeschlossenen Gartenmärkten. Baumarkt mit Ampel und Ordnungskräften Wer sich am Montag mit Blumen und Gartengeräten eindeckt, kann nicht nebenan Farben und Pinsel für die Renovierung mitnehmen.