Inzidenz in Münster steigt auf 45,7

In Münster sind aktuell 224 Bürgerinnen und Bürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind genauso viele wie auch schon am Freitag: Denn: Das Gesundheitsamt hat am Wochenende zwar 50 Neuinfektionen aber auch 50 Gesundmeldungen registriert. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (6. März): 18 Neuinfektionen und 16 Gesundmeldungen,

Sonntag (7. März): 27 Neuinfektionen und 15 Gesundmeldungen,

Montag (8. März): fünf Neuinfektionen und 19 Gesundmeldungen.

Insgesamt hat es damit seit Beginn der Pandemie nun 5614 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle im Stadtgebiet gegeben. Davon sind 5289 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 101 Münsteranerinnen und Münsteraner sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

21 Covid-Patienten im Krankenhaus

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt derzeit 21 Corona-Patienten behandelt, vier davon intensivmedizinisch. Zwei Covid-19-Patienten müssen künstlich beamtet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Wochenende deutlich angestiegen. Sie liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 45,7 (+5,7 im Vergleich zum Vortag). Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 34,9 gelegen.