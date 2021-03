Der Mann ist nicht schuldfähig, aber offenbar eine Gefahr für die Allgemeinheit: Das Landgericht ordnete die Unterbringung eines 59-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung an. Der Münsteraner war im vergangenen Juli in seiner Wohnung ausgerastet und gewalttätig geworden – und konnte erst durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten gestoppt werden.

Schon den an diesem Einsatz beteiligten Beamten hatte sich der Eindruck aufgedrängt, dass der 59-Jährige psychisch krank ist. Das bestätigte sich rasch: Deshalb handelte es sich von vornherein nicht um ein Straf-, sondern um ein Sicherungsverfahren – der Angreifer galt als Beschuldigter, nicht als Angeklagter. Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung dem Plädoyer des Staatsanwalts. Die Verteidigung verzichtete auf einen eigenen Antrag.

Zeitlich unbegrenzte Unterbringung

Die Unterbringung ist zeitlich unbegrenzt. Nach Angaben von Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus wird künftig einmal jährlich geprüft, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung noch gegeben sind. Eine Gutachterin sprach davon, dass weitere Straftaten des Mannes nicht ausgeschlossen seien.

Wie groß die Gefahr für die Allgemeinheit sein könnte, zeigte sich an den Details des Einsatzes im vergangenen Sommer: Die Polizei war von einem Mitbewohner des Angreifers zu Hilfe gerufen worden: Der 59-Jährige war offenbar ausgerastet, nachdem er einen Brief des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten hatte. Er ging demnach auf seinen 63-jährigen Mitbewohner los und würgte ihn – das Opfer konnte unverletzt aus dem Haus am Inselbogen fliehen.

Polizeibeamte mit Messer bedroht

Die alarmierten Polizisten wurden von dem 59-Jährigen mit einem Messer bedroht. Weil er sich auch durch Pfefferspray und zwei Warnschüsse nicht bremsen ließ, wurde er durch einen Schuss in den Oberschenkel gestoppt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zu Prozessbeginn behauptete der Mann, sich gar nicht an die Schussverletzung erinnern zu können. Lebensgefährlich war sie tatsächlich nicht.