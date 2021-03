An dem Ort, für den sie gedacht ist, war die Gedenktafel nur wenige Stunden zu sehen – und das ist auch schon 37 Jahre her. „Das war im Rahmen einer Kunstaktion am Train-Denkmal“, erinnert sich Thomas Siepelmeyer vom „Arbeitskreis Afrika“ (Akafrik). Einem Kriegerdenkmal, das an eine einst in Münster stationierte Einheit erinnert, die unter anderem in die Kolonialkriege verwickelt war. Die Gedenktafel war als Antwort auf die vermeintliche Heroisierung gedacht: „Wir gedenken der Opfer des Völkermords unter deutscher Kolonialherrschaft in Namibia“, heißt es dort. Noch am gleichen Tag verschwand die Tafel in der Versenkung.