Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster weiter angestiegen. Die Stadt meldete am Donnerstag 23 Neuinfektionen mit dem Virus. Gleichzeitig gab es fünf weitere Gesundmeldungen. Damit sind aktuell 247 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Am Mittwoch waren es noch 229.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und nähert sich damit auch weiter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an. Laut Landeszentrum Gesundheit liegt der Wert für Münster heute bei 47,3 (+1,3).

5682 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Beginn der Pandemie hat es in Münster 5682 bestätigte Corona-Fälle gegeben. 5334 Menschen haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden. 101 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 25 Covid-19-Patienten behandelt, fünf davon auf Intensivstationen. Drei Menschen müssen künstlich beatmet werden.