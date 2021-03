Wie geht es weiter mit der Reisebranche? Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung , Thomas Bareiß , macht Hoffnung: „Ab April und Mai werden die Impfungen rasant nach oben gehen. Ich denke, dass spätestens im Mai, Juni und in den Reisemonaten im Sommer sehr viele Menschen geimpft sind, auch die Risikogruppen.“Hoffnungen machen der Branche auch Umfragen, wonach der Reisewunsch der Menschen prinzipiell hoch ist.

Das einzige große Reiseunternehmen im Münsterland ist Frosch Sportreisen . Dort erwartet man die kommende Urlaubs-Saison zwischen Hoffen und Bangen. Wie alle Reiseunternehmen ist Frosch durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelt – aber inzwischen wieder ganz vorsichtig optimistisch.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Noch immer sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit und der Reiseanbieter hat in den letzten 12 Monaten alles erlebt: Im ersten Lockdown mussten sie die Gäste aus den Skigebieten zurückholen, der Sommer lief dann wider Erwarten ganz okay, der letzte Winter fiel dann wieder komplett ins Wasser. Trotzdem hat Frosch zum Beispiel in die eigenen Hotels viel investiert, um einen Corona-sicheren Urlaub zu gewährleisten und hat jetzt ganz vorsichtig zwei Hotels in der Schweiz wieder eröffnet.