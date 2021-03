Die Verkehrspolitik in Münster geht derzeit zulasten des privaten Autos. Dennoch hat man sich die Förderung der Elektromobilität auf die Fahnen geschrieben – mit dem Bau weiterer Ladesäulen und einem speziellen günstigen Stromtarif für Nutzer von E-Autos. Vor allem Förderprogramme des Landes haben Christoph Neteler beflügelt, in ein Elektroauto und eine Ladestation in der eigenen Garage zu investieren. Zunächst wird seine Geduld jedoch auf die Probe gestellt. „Die Auszahlung von Fördermitteln ist ein Trauerspiel“, beklagt er. Im Oktober habe er die Förderung der Wallbox über das Landesprogramm „ progres.nrw “ beantragt. Neteler: „Bis jetzt warte ich auf die Auszahlung.“ Auf Nachfrage sei er mehrfach vertröstet worden. Zuletzt hieß es, es könne bis zu 16 Wochen dauern. Auch die seien längst rum.