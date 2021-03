Die Musikszene Münsters hat einen großen Künstler, virtuosen Gitarristen und unverwechselbaren Vollblutmusiker verloren. Anfang März starb Detlef Antemann nach schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren.

„Schon zu Schulzeiten war die Gitarre sein ständiger Begleiter und sie blieb das bestimmende Element in seinem Leben“, erinnert sich sein Freund Thorsten Brinkmann . Musikalisch groß geworden ist Antemann mit den Rolling Stones und der Musik der 60er- und 70er-Jahre. Ganz besonders hing sein Herz am Bluesrock. „Aber auch in vielen anderen Stilen war er ein herausragender Gitarrist“, sagt Brinkmann.

22 Jahre lang Musikbegeisterte unterrichtet

Antemanns Passion spiegelt sich in etlichen Bandprojekten wider. Hierzu zählen unter anderem „Ante & die Armbreakers“, „Fake“, „Swing Power“, „ Rock & Blues Shop“, „Kappe App Band“ und „Get Back“.

Darüber hinaus gab Antemann sein Können als Gitarrendozent an der Jugendkunstschule Pinkpop in Ibbenbüren weiter. Über seinen Beruf fand er seine Berufung. 22 Jahre lang unterrichtete und förderte er junge Musikbegeisterte. Dabei hat er einer ganzen Generation von Schülern seine Leidenschaft vorgelebt.

„ Einer der warmherzigsten Menschen, die ich in meinem Leben hatte, und der umwerfendste Gitarrist, mit dem ich je musizieren durfte. Einer der warmherzigsten Menschen, die ich in meinem Leben hatte, und der umwerfendste Gitarrist, mit dem ich je musizieren durfte. “ David Rebel

Wie sehr Antemann fehlen wird, verdeutlicht die Anteilnahme seiner Musikerkollegen. Gregor Hilden erinnert sich an „einen Star auf seinem Instrument“, dessen liebenswürdiges Wesen ihm immer in Erinnerung bleiben werde. Für David Rebel war Antemann „einer der warmherzigsten Menschen, die ich in meinem Leben hatte, und der umwerfendste Gitarrist, mit dem ich je musizieren und dabei irre viel lernen durfte – musikalisch wie menschlich“.