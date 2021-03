Für die einen ist es der berühmte „große Schluck aus der Pulle“, um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen. Für die anderen ist es ein finanzieller Sündenfall, der die Stadt Münster geradewegs in die Schuldenfalle führt. Mit 12:7 Stimmen hat der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft am Mittwochabend beschlossen, dass dem Unternehmen Wohn- und Stadtbau städtische Baugrundstücke im Wert von 50 Millionen Euro übertragen werden.